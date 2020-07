Wisseling van de wacht bij KHN Roosendaal: Koen Bakker volgt Corné Oosterbos op

Veranderingen

Trots is Oosterbos ook het feit dat horeca-ondernemers in 2014 de handen ineen sloegen en zo alsnog zorgden voor een scherm op de Markt om de WK-wedstrijden van Oranje op te kunnen bekijken. ,,Er is de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in samenwerking tussen horeca onderling en met de binnenstadsdirectie.’’ Oosterbos blijft bij KHN betrokken als regiomanager voor het gebied West-Brabant.

‘Warm hart’

Oosterbos wordt opgevolgd door Koen Bakker. Hij is bekend van restaurant Het Hooihuis op De Stok, in 2016 nog verkozen tot beste terras van Nederland. Bakker is ook betrokken bij pop up-terras de Weij aan de Molenstraat.



Hij zegt: ,,Ik draag de horeca een warm hart toe en ik wil me graag inzetten voor de belangen van onze sector.’’ De belangrijkste uitdaging die Bakker te wachten staat is nog steeds corona.



Bakker: ,,Ik heb driekwart jaar geleden aangegeven dat ik voorzitter wilde worden, toen was corona nog maar amper bekend. Maar dit hakte er enorm in in onze wereld. En nog.’’