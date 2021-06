Wisseling van de wacht bij Dorpswerk Sprundel

En over haar werk: ,,Vaak stond ik tussen vrijwilligers te werken en dacht: ik word er nog voor betaald ook.’’ Hoogtepunten zijn er genoeg. ,,Onvergetelijk zijn het bezoek van de koning en koningin in 2016 en de uitreiking van de provinciale cultuurprijzen in 2017.’’

Coop

Geboren in café de Coop is ze in Sprundel altijd ‘Dineke van de Coop’ gebleven. Zij vindt het een voordeel dat ze in het dorpshuis van haar eigen dorp kon werken, vooral omdat ze zelf bekend is en omgekeerd iedereen – van kinderen tot opa’s en oma’s - kent. ,,Nadeel is wel dat je zeven keer 24 uur aan het werk bent’’, lacht ze. Om afstand te nemen gaat ze nu onder meer het Pieterpad lopen.