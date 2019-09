Wip in de seksclub is niet meer van deze tijd

West-Brabant telt nu vijftien ‘seksinrichtingen’. Van Club Reeperbahn in Breda tot Parenclub Mystique in Rucphen en seksbioscopen in Roosendaal, Woensdrecht en Putte. Tien jaar geleden had West-Brabant nog 38 seksbedrijven. Wat de reden voor die daling is? ,,De markt is deels veranderd. Veel gaat tegenwoordig via internet”, vertelt André van Dorst van de Vereniging Exploitanten Relaxbedrijven.