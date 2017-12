Winter Wonderland in Kerkakkers, 'Van mij mag Corry iedere dag komen'

Volledig scherm Winterwonderland voor bewoners, vrijwilligers en medewerkers van Kerkakkers met een optreden van Corry Konings. Foto Ron Magielse © ron magielse-pix4profs

,,Ik was altijd al fan van Corry. En van Mien Oostvogels, daar ging ik vroeger elke week naar luisteren. Van mij mag Corry iedere dag wel komen'', zegt de 85-jarige bewoonster van Kerkakkers.

Het optreden van Corry Konings is het onbetwiste hoogtepunt van Winter Wonderland in Kerkakkers, een feest voor de ongeveer 70 bewoners, 50 vrijwilligers en medewerkers van de woonzorgvoorziening van Stichting Groenhhuysen in Rucphen.

IJsprinses

Bewoners kunnen op de foto met een ijsprinses, er is een verlichte discovloer met dj en Manfred Jongenelis speelt op zijn accordeon. De bewoners genieten, vooral van Corry die de ene na de andere hit laat passeren en gemoedelijk een praatje met de bewoners maakt. ,,Ze noemden mij in het begin van mijn carriere het blonde kapstertje uit Sint Willebrord'', haalt de bekende zangeres herinneringen op. Dat weten de mensen in Kerkakkers natuurlijk nog heel goed. Het duurt niet lang of de polonaise barst los, met rolstoelen en al.

Die laat Jo Snepvangers aan zich voorbijgaan. Ze zit gezellig te kletsen met vrijwilliger Jos Bruyns die op Kerkakkers de maandelijkse vieringen organiseert en regelmatig bij bewoners van de woongroepen langsgaat. ,,Die hebben af en toe behoefte om hun hart te luchten. Ze maken hier toch veel mee, zien soms dat er weer iemand is weggevallen.''

Daar weet Jo Snepvangers alles van, zij verloor vorig jaar haar man. En kort daarna is ze gevallen, waardoor ze nu aan haar rolstoel gekluisterd is. Het is behoorlijk behelpen, die ouderdom, zie haar denken. Maar vanavond geniet ze. En die hand van Corry Konings heeft ze in elk geval gekregen.