Winter Challenge in Roosendaal: vooral de weg vinden is een uitdaging

De Winter Challenge is zaterdag voor de tweede keer gelopen. Het is een aangepaste voortzetting van de Thorcross, waarvoor de laatste jaren bij kinderen steeds minder belangstelling was. De Winter Challenge is een combinatie van een cross en een trailrun door de bossen en over de Ruchpense Hei. En dat zonder wedstrijdelement. Van Dijk: ,,Het gaat puur om beleving en je eigen prestatie.”

Enkels

Voor het Thorhonk staat een wandelaar uit te puffen van de 25 km. ,,Het was prachtig, maar doordat de grond bevroren is, zwik je steeds over allemaal richeltjes. Heel vermoeiend voor je enkels”, zegt ze. Een nog grotere uitdaging was het voor sommige lopers om de goede route, aangegeven met pijlen en lintjes, te vinden. ,,Lopers zijn kuddedieren. Die zijn gewend om blindelings achter hun trainer aan te lopen”, lacht Ad van Heesch. Gelukkig hielpen de mountainbikers van de Kaaimannen om kwijt gelopen sportievelingen weer in het goede spoor te krijgen. Cor van Nispen van de organisatie is er een beetje verbaasd over: ,,We waren het terrein nog niet af, of er liepen al mensen verkeerd. Zelfs de snelste lopers zijn twee keer verkeerd gegaan. Toen heb ik ze de laatste tien kilometer maar op sleeptouw genomen.’' Dat wordt zeker iets om mee te nemen in de evaluatie, vindt hij. ,,Volgend jaar misschien net als bij Nordic starten in homogene groepen met een voorloper en een Kaaiman op de fiets erbij.’’