Winkels en terrassen openen? Dat is in Amphia en Bravis ziekenhuis niet uit te leggen

Ook in Bravis ziekenhuis is grote zorg over de gevolgen van versoepelingen op korte termijn. ,,Het is tegenstrijdig om hierover na te denken, terwijl het nog altijd enorm druk is op de cohort-afdelingen en met name op de IC’s. Daar blijft het aantal coronapatiënten toenemen. Dat is niet alleen in ons ziekenhuis het geval, maar in heel Nederland. Daardoor is het ook steeds moeilijker om patiënten over te plaatsen”, aldus Bravis-woordvoerder Jan Willem van Bodegom.