Winkeliers nog niet overal welkom op weekmarkt: ‘Je moet kleding wel kunnen passen’

Speelgoed­bank komt thuis op eigen plek in Langdonk: ‘Hier hebben kinderen ons echt nodig’

ROOSENDAAL - Een voedselbank voor speelgoed. Of eigenlijk: een speelgoedwinkel zonder kassa. Na wat rondzwervingen door de stad is Speelgoedbank Heppie terug in de wijk waar het initiatief in 2013 ontstond. Met eindelijk écht een eigen plek, in de Levensschool aan de Benedendonk 1.

13 januari