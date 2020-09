Winkeliers laten Willebrord ook zonder braderie graag bruisen

SINT WILLEBRORD - Een bomvolle feesttent met de Toffe Peren, schuifelen tussen de kraampjes in de Dorpsstraat. Het zat allemaal weer in de pen van Stichting Willebrord Promotion en andere organisatoren van het jaarlijks dorpsfeest in het eerste septemberweekend. Alleen nu even niet.

Lange tijd leek het erop of na 1 september de winkeldeuren en bierkranten weer wagenwijd open konden. De braderie van Willebrord kon wel eens bevrijdend feestje worden. De realiteit is anders. ,,Het zoveelste weekend waarin niks te beleven valt. Dat konden we niet over onze kam laten gaan?‘’, aldus Norbert Martens van kledingspeciaalzaak Reload. ,,Rutte zei het wel mooi deze week. We moeten ook kijken wat wél kan.‘’

Koopzondag

Hij benaderde collega Maurice van Gils en samen gingen ze de andere winkeliers in het dorp langs met de vraag aan te haken bij in elk geval een koopzondag. ,,In principe mogen we alle zondagen open zijn, maar buiten de supermarkten doet niemand dat. Behalve dan in het braderieweekend. Niet iedereen ziet het in coronatijd zitten, dat respecteren we.‘’

Veertien winkels zijn open, herkenbaar aan ballonversiering bij de voordeur. Wie langs komt en boodschappen doet, maakt kans op een shoptegoed van 150 euro. Martens laat het aan de collega's over hoe ze hun winkels die dag profileren. ,,We hebben het Willebrord Bruist genoemd, omdat we vinden dat iedereen daar wel aan toe is. Ook al moet het dan nog volgens de regels, we moeten met z'n allen dit jaar zien te overbruggen.’'

Voor zijn eigen winkel is de noodzaak niet per se groot. ,,De merkkleding die ik verkoop is zo bijzonder. Mijn klanten komen uit het gebied tussen Bergen op Zoom en Tilburg, ik overleef het wel. Maar ik wil ook hebben dat we volgend jaar met dezelfde club ondernemers weer op de normale braderie kunnen staan. En dus moeten we niet lijdzaam afwachten, maar actief het winkelbestand in het dorp blijven promoten.‘’