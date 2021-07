Winkeldief bespuugt agenten en vernielt tafel in supermarkt in Roosendaal

Stappen als vanouds in Roosendaal kan weer, maar: ‘Kom niet met screenshots, daar trappen we echt niet in’

8 juli ROOSENDAAL - ‘Ouderwets op stap’, zonder afstand en vaste zitplek; het kan vanaf dit weekend ook weer aan de Markt in Roosendaal. In El Corazon en Dakota’z worden op vrijdagen en zaterdagen feestavonden gehouden van 23.00 uur tot 3.30 uur. Volgens de regels van Testen voor toegang én met strikte controle op het naleven daarvan, zegt eigenaar Jean-Pierre Kolthoff van Dakota’z. ,,We worden het braafste jongetje van de klas.”