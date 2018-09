Wingerd haalt als eerste in Roosendaal alle energie van schooldak

ROOSENDAAL - Zonnepanelen komen steeds meer in zwang, maar De Wingerd heeft al het hele dak vol staan. Dat moet zorgen voor alle energie in de Roosendaalse school. In meerdere opzichten.

Het idee lag er zeven jaar geleden al, maar nu kan De Wingerd zich zelf bedruipen als het om energie gaat. Nog mooier: het plaatsen van zonnepanelen op het dak van de basisschool werkt door tot in de lessen. En in de aula kan iedereen meekijken of het opwekken van stroom in de pas loopt met het verbruik.

,,We zijn de eerste in de gemeente die zelfvoorzienend is’’, zegt directeur Karin van Giessel. Bij die wetenschap wordt maandagmorgen even officieel stilgestaan.

Terugverdienen

De zomervakantie werd benut om het dak vol te zetten met panelen, 276 stuks. Dat vergde een investering van rond de zeventigduizend euro, door de Daltonschool zelf opgebracht. Dat bedrag verdient zich in tien jaar terug, verzekert adviseur Michel Suijkerbuijk van Duromac. ,,En zonnepanelen kunnen wel 25 jaar mee.’’

Volgens berekeningen heeft de school jaarlijks tussen de vijfenzestig- en zeventigduizend kilowatt stroom nodig. De hete zomer hielp De Wingerd nog voor de start van het schooljaar aan een voorraad van zeventienduizend, opgewekt sinds de plaatsing van de panelen.

Screenshot van de energiemeter die in de aula te zien is.

Bonus is dat de kinderen in het nieuwe schooljaar het energiebewustzijn al hebben opgepikt. ,Leerkracht Pauline Bombeeck maakt aanschouwelijk dat ook de peuters volop meedoen. Op een groot vel dat het predicaat woordweb meekreeg prijken woorden die ze hebben aangedragen: waterval, molen en kookplaat, maar ook Shell en natuurlijk zon. ,,Een van de kinderen zei ‘Ik heb ook energie in mijn lijf’’, lacht Pauline. Het leggen van dergelijke verbanden is een verrijking van het onderwijs, klinkt het in koor.

Dat het jaren duurde voor het idee voor een dak vol zonnepanelen werkelijkheid werd is achteraf bezien een voordeel. Niet alleen zijn de prijzen voor de panelen inmiddels gedaald, ook konden nieuwe inzichten in de uitvoering worden verwerkt.

Zonnepanelen, gericht op het oosten en het westen.