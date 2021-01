Windenergie is ook voor Rucphen in de toekomst onvermijdelijk

RUCPHEN - Tot dusverre wist Rucphen grote windturbines buiten de gemeentegrens te houden, maar wellicht moet ook deze gemeente er in de toekomst aan geloven. Want alleen met zonnepanelen valt Rucphen in 2050 niet energieneutraal te krijgen.

In 2010 besloot de gemeenteraad geen toestemming te geven voor het plaatsen van windmolens. Op een paar kleine exemplaren op boerenerven na staat er dan ook geen enkel exemplaar in de gemeente Rucphen. Maar volgens wethouder René Lazeroms is dat veto in de toekomst niet langer te handhaven. ,,De opgave van de Regionale Energie Transitie is dat we tot 2030 30 gigaWattuur opwekken en daarna nog eens 36 gigaWattuur zodat we in 2050 energieneutraal zijn. Die tweede opgave is zonder winderenergie haast niet mogelijk.‘’

Vele hectares

Om aan de afspraken uit het landelijk klimaatakkoord en de RES te voldoen moet Rucphen enorme oppervlaktes zonnepanelen aanleggen. Lazeroms: ,,Tot 2030 vele hectares extra. Bedenk wel dat zonnepanelen op particuliere woningen hierin niet meegeteld worden. Daarbij komt dat we niet beschikken over grote bedrijventerreinen met voldoende dakoppervlakte. We zullen dus ook in de zones rondom de dorpen moeten kijken om kleine zonneparken aan te leggen. Het buitengebied willen we zo lang mogelijk ongemoeid laten.‘’

Maar dat de windenergiebedrijven in de toekomst toch worden toegelaten, lijkt onvermijdelijk. ,,Als college zien we geen kans om vanuit zonne-energie de C02-neutraliteit te bereiken.‘’ In de stukken, die de gemeenteraad deze woensdagavond krijgt voorgelegd staat dat Rucphen zonder windenergie 297 hectare aan zonnepanelen zou moeten aanleggen. Dat komt neer op 1.115.058 zonnepanelen oftewel 103 per huishouden. ,,Onhaalbaar‘’, zegt Lazeroms, ,,Dezelfde hoeveel energie kunnen we ook opwekken uit vier of vijf windturbines.‘’

Radarverstoring

Omdat Rucphen in de aanvliegroute van Breda Airport en het radarverstoringsgebied van vliegbasis Woensdrecht ligt zijn de locaties voor windmolens beperkt. Mogelijkheden zijn er alleen onder Schijf en in zuidoostelijk Sprundel.

De stichting Elektoor heeft plannen om een zonnepark aan te leggen in de Achterhoeksestraat. De initiatiefnemers spreken in bij de vergadering. Dat doet ook de Natuurwerkgroep Rucphen.