Wim Groffen stopt met dorpsraad Wouw: ‘Het is tijd voor andere mensen, met een frisse kijk en nieuw elan’

InterviewWOUW - Wim Groffen (72) kreeg onlangs de Roosenspeld voor zijn vele verdiensten voor de dorpsgemeenschappen van Wouw en Wouwse Plantage. Bijna twaalf jaar lang was Groffen voorzitter van de Dorpsraad Wouw. ,,Ook in Wouw gaan kinderen soms zonder ontbijt naar school.’’

Iedereen kent u als een onderwijsman in hart en nieren. U bent ook altijd in uw eigen omgeving blijven werken. Best een bijzonder verhaal eigenlijk?

Mijn oudste broer ging het onderwijs in. Hij was een soort voorbeeld. Ik heb het altijd een prachtig beroep gevonden. Kinderen iets meegeven voor later. Kennis, waarden en normen. Ik heb inderdaad nooit de behoefte gevoeld om de streek uit te gaan.

Quote In de Dorpsraad doe je vooral touwtjes aan elkaar knopen Wim Groffen, Voormalig voorzitter Dorpsraad Wouw

Ik heb alle kernen van de vroegere gemeente Wouw wel van binnenuit leren kennen. In Heerle heb ik in mijn jonge jaren ook nog een tijdje gewoond en was ik betrokken bij de handbalvereniging. Ik denk dat de gemoedelijkheid van de mensen me altijd hier gehouden heeft.