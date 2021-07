Wim Groffen krijgt Roosenspeld voor al zijn bijdrages aan Wouw en Wouwse Plantage

Jeu de boule tot buurtpreventie

In het kort werden zijn verdiensten opgesomd. In Wouwse Plantage richtte hij ‘De Pinpongers’ op, was hij lid van de Sint Nicolaasstichting en oprichter van de Jeu-de-boulevereniging ‘Debuut’. Hij publiceerde een boek over het onderwijs in Wouwse Plantage en verzorgde gezinsvieringen in de kerk. In Wouw was hij actief binnen de Stichting ‘Wouw voor de Derde Wereld’, hij nam het initiatief voor de Buurtpreventie in het dorp hij was jarenland lid van de Dorpsraad en actief binnen verschillende werkgroepen in de Dorpsraad.