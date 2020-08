Willebrordse sportschool voor tweede keer lang op slot: eerst corona, nu wateroverlast

SINT WILLEBRORD - ,,Ik hoop dat ik het vakantiegeld van het personeel nog kan betalen, daarna houdt het wel zo ongeveer op.’’ Drie maanden geleden sprak Arjen Lokers deze woorden in een verhaal over de problemen waar sportscholen in coronatijd mee kampen.

Net toen hij met zijn Lifestyle 13-vestigingen in Fijnaart en Sint Willebrord weer een beetje overeind krabbelde, legde het noodweer de Willebrordse sportschool lam. ,,Dit is de derde tegenslag in anderhalf jaar tijd‘’, zegt Lokers, die hoopt dat de gifbeker nu geheel leeggedronken is.

Een van de vele lokale hoosbuien was er te veel aan voor de sportschool, gevestigd in de vroegere Aldi Sint Willebrord. Lokers: ,,Het gebeurde vorige week dinsdag. We waren net weer lekker op gang na vier maanden sluiting vanwege corona. Onze leden waren die avond nog aan het sporten of stonden onder de douche toen het rioolwater als in een nachtmerrie langs alle kanten binnen kwam.‘’

Partijhal

De sportschoolhouder beschrijft de ravage, die snel ontstond. ,,Het laminaat schoot los, tapijttegels dreven in de rondte. In allerijl konden we de toestellen weghalen. Buurman De Partijhal was zo gastvrij om een ruimte aan te bieden anders hadden we alles nog moeten overbrengen naar Zwijndrecht. De toestellen moeten nog chemisch gereinigd worden, het was immers geen fris water wat binnenstroomde.‘’

Niet zielig

Lokers moest zijn tent noodgedwongen opnieuw op slot gooien. Vijf jaar geleden begon hij in Fijnaart met een sportschool, vorig jaar mei kwam Willebrord erbij. De overname verliep al niet probleemloos. ,,Vanwege de AVG kreeg ik geen inzage in de ledenlijst. Ik heb voor 150 mensen te veel aan goodwill kosten betaald. In coronatijd hadden we best veel opzeggingen en ook nu is het maar de vraag of iedereen na twee weken sluiting weer terugkomt. Ik verwijs ze door naar Fijnaart, maar dat ligt niet voor iedereen bij de deur.‘’

Het abonnementsgeld had Lokers ten tijde van de eerste lockdown al stopgezet. Lokers wil niet zielig overkomen, maar toch: ,,Het bevroren lidmaatschapsgeld was nog in de hoop klanten vast te houden. Nu we wederom tot ergens volgende week op slot gaan, weet ik niet of dit de druppel is.‘’