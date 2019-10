Willebrordse route voor Trick or Treat is veiliger gemaakt

De veiligheid gaf de doorslag bij het aanpassen van de looproute, legt Martijn Joosten van organisator SKW uit. De optocht slaat het stuk Dorpstraat vanaf zorgcentrum Heistede, richting A58, nu over. Dat besluit is met enige pijn in het hart genomen, aldus Joosten, omdat juist de bewoners in dit deel Halloween de eerste jaren een duw in de rug gaven. ,,Maar toen daar minder respons was gingen ouders met de auto kinderen heen en weer rijden en dat vonden we minder veilig.‘’