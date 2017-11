Willebrordse cameraman John Huijbregts: 'Wat vóór de camera gebeurt geeft me voldoening'

SINT WILLEBRORD - De Mercedes 313 Sprinter is met stempels waterpas gezet. De bus is de regiewagen van het bedrijf DutchMulticam van John Huijbregts. In de regiekamer haalt een Windows-computer updates binnen. ,,Want dat kun je natuurlijk op locatie nooit doen", weet Huijbregts.

De ondernemer uit Sint Willebrord begon in 1987 met filmen. Bij toeval. De plaatselijke fotograaf Kees Luijkx had een computer-klusje voor Huijbregts en vroeg terloops of hij ook kon filmen. ,,Ik had dat nog nooit gedaan, maar ik zei ja. Drie dagen later draaide ik als proef bij een bruiloft. En het lukte. Ik hield van muziek, van fotografie en tekenen, van werken met de computer. In filmen en monteren zit alles!" Nu maakt John Huijbregts (54) met zijn bedrijf DutchMulticam programma's voor tv-stations in binnen- en buitenland.

Toch vreemd dat juist zo iemand dan opmerkt: ,,Het filmen zelf interesseert me niet." Om er snel aan toe te voegen: ,,Wat vóór de lens gaande is geeft mij als persoon de nodige voldoening. De interesse die je daar in hebt is veel belangrijker dan het cameraman zijn. De techniek die je in handen hebt is slechts een stuk gereedschap waarmee je hebt leren werken."

En waarmee John Huijbregts anderen leert werken. Twee dagen per week geeft hij les aan het Zoomvliet College Studio in Bergen op Zoom. ,,Dat is het beste dat me ooit is overkomen", zegt hij trots en dankbaar. ,,Ik ben zelf autodidactisch. Ik doe sommige dingen als routine. De leerlingen op school vroegen dan waarom ik zus deed en waarom ik zo deed. Dan moest ik soms diep nadenken. Daardoor heb ik veel over mezelf geleerd."

In de beginjaren gingen John Huijbregts en zijn mensen vaak naar plekken waar ze niet welkom waren. ,,Want daar speelt het nieuws zich vaak af. Bijvoorbeeld de binnenschippers die jaren terug actie voerden. Ik draaide er voor RTL Nieuws. We moesten naar Willemstad want daar zouden mensen aan de sluisdeuren vastgeketend zitten. In Willemstad dreigden de schippers me in het water te gooien. Later hebben ze dat met een collega van me in Vlissingen ook echt gedaan."

Bij heet nieuws is de cameraman niet altijd welkom. Dus gaat hij liever naar plekken waar de man met camera welkom is.Steeds meer trok het multicam werk. Ofwel met meerdere camera's opnamen maken van bijvoorbeeld een praatprogramma, een evenement, een concert. Huijbregts huurde een regiewagen in en ging aan de slag. En deed dat nog een keer. En nog een keer.

Het steeds opnieuw inhuren van een regiewagen begon zijn beperkingen te krijgen. De ene bus was te groot, de andere te klein. Dus ging Huijbregts zijn eigen bus bouwen. In de eerder genoemde Mercedes Sprinter, die op de oprit updates binnenhaalt voor veelgebruikte computerprogramma's. ,,Een kleine bus met de kwaliteit van een grote trailer, die door een klein team bediend kan worden", omschrijft Huijbregts.`

Hoe werkt het? Camera's worden met kabels aan de regiewagen (de Outside Broadcast Van) verbonden. In de bus tv-schermen waar alle beelden van de LDX camera's van Grass Valley op binnenkomen en waar de regisseur bepaalt welke beelden worden opgenomen of live uitgezonden. Voor eventuele live-uitzendingen is er op de wagen een KA-Sat schotel geïnstalleerd. ,,In de wagen hebben we alles dat we nodig hebben."

Droom je van het maken van fictie? Of een speelfilm? Huijbregts: ,,Ik was een keer figurant in de tv-serie Smeris. Opnamen in Tilburg. Steeds weer opnieuw en opnieuw. Ik zou er stapelgek van worden."