Willebrords slachtoffer (74) gecrashte vluchtauto is (voormalig) crimineel kopstuk

De achtervolging vloeide volgens de politie niet voort uit een lopend strafonderzoek tegen de Willebrorder. ,,Het is voor ons nog steeds een raadsel waarom hij op de vlucht is geslagen. Toen we er achter kwamen wie het slachtoffer was, hebben we zijn auto wel doorzocht, maar daarin is niets gevonden'', zegt politiewoordvoerder Willem-Jan Uytdehage.

Uit de auto geslingerd

Van Z. kwam in de jaren tachtig en negentig herhaaldelijk in het nieuws in spraakmakende, internationale drugszaken. Hij was in 1982 een van de eerste bendeleiders die in Nederland werd veroordeeld voor de grootschalige productie van amfetamine. Later volgden andere geruchtmakende en soms peperdure strafonderzoeken waarin hij figureerde naast bekende kopstukken uit de drugswereld.