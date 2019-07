Willebrorder ‘Nilleke’ Brouwers (1926-2019) ging altijd aan kop

IN MEMORIAMSINT WILLEBRORD - Willebrorder Cornelis (Cees) Brouwers, in de volksmond Nil of Nilleke, is eind vorige week overleden op 93-jarige leeftijd.

Brouwers. woonachtig aan de Bremstraat, drukte een grote stempel op de plaatselijke politiek. Hij richtte de Rucphense Volkspartij op, was van 1974 tot 1986 wethouder en bijna vijftig jaar raadslid.

In de wijde omgeving kende vrijwel iedereen hem - was het niet als (oud-)voorzitter van voetbalclub Rood Wit of wielerclub WWV (Willebrord Wil Vooruit), dan toch als consul van de KNWU (Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie) , als commandant van de brandweer of als de verzekeringsman die jarenlang bij zijn klanten over de vloer kwam.

Wethouder en RVP-er Martien de Bruijn herinnert zich hem als ‘een trotse man met heel veel doorzettingsvermogen. Iemand die altijd aan kop ging, net zoals in de wielersport. Daar kennen veel mensen hem ook van.” Brouwers moest op jonge leeftijd al gaan werken. Hij was een selfmade man die zichzelf ontwikkelde. Bijleren deed hij in de avond. Op allerhande terreinen bereikte hij veel. ,,Hij genoot veel respect in zijn dorp", aldus

‘Ik ben geestelijk nog normaal en ik fiets elke dag veertig kilometer door Rucphen. Ik ben voor iedereen aanspreekbaar’, zei de Willebrorder tien jaar geleden in een interview met deze krant.

Brouwers richtte de RVP in 1962 op. Als bestuurslid van de VV Rood Wit wilde hij een goed veld voor zijn club. Hij werd in de gemeenteraad gekozen en Rood-Wit kréég een nieuw veld. In 1964 diende de RVP het voorstel in om een weekmarkt in Sint Willebrord op te zetten. Met succes.

In 2012, bij de viering van de 50ste verjaardag van de RVP, werd Cees Brouwers gehuldigd als erelid. Naast hem het andere boegbeeld van de partij, Jos Schijven, die in 2017 op 80-jarige leeftijd overleed.

Begin jaren ‘90 riep hij op tot burgerlijke ongehoorzaamheid. In de gemeente waren 160 illegaal gebouwde woningen ‘ontdekt’ en de overheid strafte Rucphen door tot het jaar 2000 slechts 200 nieuwbouwwoningen toe te staan. Brouwers was het daar niet mee eens en promootte tegen de gevestigde orde in het vrije bouwen. Het leverde de partij in 1994 een forse winst en landelijke bekendheid op.

Oudraadslid en wielerconsul Nil Brouwers is klaar voor een tocht. Wanneer de foto gemaakt is, is onbekend.

Brouwers maakte in 2010 plaats voor Martien de Bruijn. Zelf had hij nog wel willen doorgaan. ‘Ik zie andere partijen naar me kijken’, klaagde hij. ‘Ze vragen zich af of ze nog wel naar mij moeten luisteren. Personen die lang meelopen hebben het altijd gedaan. Dat zie je in de landelijke politiek ook. Ze proberen de regerende partij er altijd onderuit te halen.' In 2012 werd hij erelid van de RVP.