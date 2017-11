Willebrorder De R. pas in februari voor de rechter voor dood vriendin

Roosendaal Ontmoet Roosendaal, een bedankje voor mensen die meedoen

21 november ROOSENDAAL - Bewoners van wijken en dorpen die meedenken over zaken als overlast, leefbaarheid en veiligheid en ook nog de handen uit de mouwen steken: in Roosendaal is het de laatste jaren heel normaal geworden. Het programma Vitale Wijken en Dorpen is niet voor niets een speerpunt van het huidige college.