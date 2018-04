Willebrorder (78) verdacht van mishandelen oud-prof-wielrenner Rini Wagtmans

Fusiecorpo­ra­tie Alwel wil vooral veel kleine huizen voor smalle beurs bouwen

10:23 ROOSENDAAL/BREDA/ETTEN-LEUR - Het aanbieden van kleine en betaalbare huizen. Dat is de grootste uitdaging voor Alwel, de nieuwe naam van de corporatie die actief is in Breda, Roosendaal en Etten-Leur. Alwel komt voort uit een fusie tussen AlleeWonen en Woonstichting Etten-Leur (WEL).