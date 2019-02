Willebrord kan Weer Vooruit met nieuw parkoers

Vrouw uit Hoeven neemt nog snel een paar slokken bier voor aanhouding vanwege huiselijk geweld in Breda

10:29 BREDA - Een 31-jarige vrouw uit Hoeven is in de nacht van donderdag op vrijdag aangehouden in verband met huiselijk geweld in Breda. De vrouw, die vermoedelijk onder invloed was van alcohol, had een 64-jarige man geslagen met platte hand en daarna met een vuist. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht.