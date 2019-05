Will Meurer heeft VN-missie volbracht en is nu klaar voor het raadslidmaatschap in Halderberge

OUDENBOSCH - De gemeenteraad van Halderberge ondergaat donderdag een wijziging in samenstelling. Het Stampersgatse raadslid Nel de Ruiter van WOS Halderberge trekt zich wegens persoonlijke omstandigheden terug, Haar plaats wordt ingenomen door Will Meurer, eveneens uit Stampersgat.

Meurer stond bij de verkiezingen vierde op de lijst. De WOS haalde drie zetels. Hij mocht in april vorig jaar na de collegevorming feitelijk al plaatsnemen in de raadzaal, maar kreeg toen van de Verenigde Naties het aanbod om een jaar in New York te gaan werken.

Bij defensie zat de inmiddels 57-jarige kapitein-luitenant ter zee al aan de pensioengerechtigde leeftijd. De klus om samen met een Amerikaanse en Duitse collega te werken aan nieuw VN-beleid op het gebied van veiligheid van uitgezonden defensiepersoneel kon hij niet laten lopen. In zijn vroegere veldwerk gold hij als dé specialist op het gebied van Explosieven Opruimings Dienst (EOD) bij vredesmissies.

Een maand geleden was de mondiale opdracht voltooid en keerde Will Meurer terug naar West-Brabant. Zijn plaatsvervanger in de raad was Anton Tielen, die hoeft niet weg. Nu de als derde gekozen Nel de Ruiter te kennen heeft gegeven het werk als raadslid neer te leggen, ontstaat een vacature. In de raadsvergadering van donderdagavond worden de geloofsbrieven van de beroepsmilitair onderzocht, waarna hij wordt benoemd als nieuws raadlid van WOS Halderberge.

