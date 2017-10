Wildplassen en vandalisme jagen Nacht van het Swaree weg uit parkeergarage Roosendaal

ROOSENDAAL - De Biggelaar-parkeergarage in Roosendaal wordt niet langer gebruikt voor de Nacht van het Swaree . Dit is het dag en nacht wachten op de start van de kaartverkoop voor het Priense Swaree. Dat gaat gepaard met drank en gezelligheid.

Hiermee komt een einde aan 'het liggen' in de garage, dat in populariteit de laatste jaren steeds verder toenam. Niet de eigenaar van de garage, maar de stichting Carnaval Roosendaal zelf zet een streep onder dit evenement. Al wordt gezocht naar een alternatieve locatie voor de Nacht van het Swaree. Daarbij wordt gekeken naar een plek waar meer controle is op de deelnemers, van wie een klein deel zich te losbandig gedraagt. Wildplassen en vormen van vandalisme zijn voor het stichtingsbestuur de redenen om dit 'liggen' een andere vorm te geven.

,,Daarnaast maken we ons zorgen om de gelijke kansen voor iedereen'', zegt voorzitter Cor Verbogt. Bij het 'wachten op het wachten', dat op vrijdag om 11.11 uur officieel begint, worden door de wachtenden zelf al nummers uitgedeeld. Dit gebeurt buiten de organisatie om.

Toekomst

Bij De Kring is een optie genomen op alle ruimtes, al is het niet zeker dat daar gebruik van gemaakt wordt. ,,We gaan eerst in gesprek met een aantal betrokken feestvierders die met hun pootjes in de Tullepetaonse klei staan. We vragen hun om mee te denken over de toekomst van 'De Nacht', voordat we een besluit nemen.''

Verbogt meldt dat het besluit met pijn in het hart wordt genomen. ,,Waarbij we ons hebben laten overtuigen door de organisaties van zowel de Nacht als van het Swaree zelf.''

Doel van het overleg een aantal vaste bezoekers is ook om draagvlak te krijgen voor het besluit om de populaire kaartverkoop anders in te richten. Daarbij wordt mogelijk het aantal kaarten per persoon overboord gegooid en mogelijk zelfs het principe van 'wie eerst komt, wie eerst maalt'.

,,Misschien moeten we overstappen op een loting of minder kaarten per persoon aanbieden, om een bredere groep mensen in de gelegenheid te brengen aan kaarten te komen.'' De Nacht van het Swaree staat nog altijd op de agenda van de stichting, op vrijdag 5 en zaterdag 6 januari. Het Priense Swaree is op zaterdag 27 januari.

Carnavalsgroep Nie Zeike Mar Durpiese vermaakte zich prima in de parkeergarage. Van links naar rechts Helene Korsmit, Inge Schepers, Kitty Broeders, Anja Rosenkamp en Mireille van der Mark.