Wilde achtervolging in Oud Gastel

De vrouw kwam vrijdagmiddag rond 15.00 uur in haar auto aan bij haar woning aan de Koopmansstraat in Oud Gastel. Zij zag een bekende man naar haar toe komen lopen. Volgens het slachtoffer kwam de man dichterbij en bedreigde hij haar met een vuurwapen.

Wilde achtervolging

Vanuit de auto lukte het de vrouw het alarmnummer te bellen. De man zag haar bellen en ging er in zijn auto vandoor. Agenten die op de melding afkwamen zagen de man rijden op de Provincialeweg Zuid in Oud Gastel en gaven hem een stopteken. De man negeerde het stopteken en reed nog harder door, waarna een wilde achtervolging ontstond.

140 km per uur door bebouwde kom

De verdachte gaf na het zien van de politiewagen nog meer gas en bereikte een snelheid van 140 kilometer per uur in de bebouwde kom. Tijdens de achtervolging negeerde hij meerdere keren een rood verkeerslicht en reed tegen het verkeer in over de linkerrijbaan. Uiteindelijk stopte hij op de Eikenlaan in Halsteren.