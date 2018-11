WijZijn Traverse uit Roosendaal pakt de Transformatie Trofee 2019

VVD wil beter toeganke­lij­ke en zichtbare AED's in Roosendaal

6:02 ROOSENDAAL - Het was een naar incident dat zich recent afspeelde in het centrum van Roosendaal. Een mevrouw werd onwel en een te hulp geschoten Roosendaler slaagde er niet in de afgesloten AED-kast achter het oude raadhuis te openen.