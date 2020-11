Wijnproject als alternatief voor kerstconcerten Kiwanisclub

,,Een domper‘’ aldus Denie de Jong van de Kiwanisclub, ,,Die overigens in het niet valt bij alles wat er daarna gebeurde. Al hadden we toen niet kunnen denken dat zelfs het kerstconcert in de basiliek niet door zou gaan.‘’

Dana Winner

Geen Dana Winner, Jan Vayne of Maastrechter Staar dus. Maar wel een extraatje voor alleenstaande eenouder gezinnen. De Jong: ,,Normaliter gaat de opbrengst naar kerstpakketten voor minima in Rucphen en Halderberge. We konden het niet over ons hart verkrijgen dat zij niets zouden krijgen.‘’

Het alternatief is gevonden in de verkoop van enkele wijnen in een speciale verpakking met foto's van vorige kerstconcerten en van de basiliek. Met deze fundraising hoopt de serviceclub zowel in beide gemeenten in een aantal eenzame ouderen en echtparen een diner aan te bieden in een aantal plaatselijke restaurants. ,,Als dat vanwege corona nog niet met kerstmis kan, dan doen we het op een later tijdstip als de maatregelen versoepeld zijn.‘’