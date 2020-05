Wijkhuizen zijn huiverig voor heropening: 'Wel een beetje eng’

Voor wijkhuis De Bergspil in de Roosendaalse wijk Tolberg is 2020 een verloren jaar. Want - zo rekent beheerder Hans van Damme voor - iedere maand draait het wijkhuis een verlies van grofweg 15.000 euro. ,,Iedere maand hebben we voor 7.500 euro aan kosten en we lopen eenzelfde bedrag mis aan inkomsten.’’



Nu heeft De Bergspil gelukkig wel een lekkere spaarpot, maar het bestuur ontkomt er in deze tijd niet aan om daar zo nu en dan een greep uit te doen. Van Damme: ,,Gelukkig is het nu lekker weer, want als de kachel ook nog aan zou staan zou het helemaal hard gaan. Aan het eind van het jaar is ons spaarpotje hoe dan ook leeg, er zal eerder geld bij moeten.’’