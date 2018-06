Wijkchef gemeente maakt excuses rond snoeien platanen

41-jarige Roosenda­ler bedreigt buurtbe­woon­ster met mes, verstopt zich in kelderbox als politie komt

10:13 ROOSENDAAL - Een 41-jarige man uit Roosendaal heeft dinsdagavond een buurtbewoonster met een mes bedreigd bij een flat aan de Jan van Goijenstraat in Roosendaal. Hij is aangehouden in een kelderbox door de politie.