Wijk Stadsoevers in Roosendaal komt nu wel van de grond

Fietsers­bond bereid tot actie rond Sprundels fiets­gootje

20 september SPRUNDEL - De Fietsersbond is bereid actie te gaan voeren in de Sprundelse St. Janstraat. Op die wijze wil de bond afdwingen dat de gemeente gevaarlijke plekken in de straat aanpakt. Dat zegt secretaris Piet Brosens. Voorwaarde is wel dat de bevolking een dergelijke actie staat ondersteunt.