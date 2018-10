‘Wij spreken gerust om 1 uur ‘s nachts af’

Petra: ,,Werk en muziek. Dat is wat ons bindt. Daar praten we veel over. We kenden elkaar al langer van gezicht, maar toen ik bijna 13 jaar geleden bij café De Drie Weesgegroetjes kwam werken, was het vanaf dag één dikke mik. Sindsdien zijn we vriendinnen.”

Leona: ,,Onze gesprekken gingen steeds dieper. Dan weet je: dit is meer dan een biermaatje. Wij zitten natuurlijk allebei in het caféleven. Wij snappen elkaar. Als andere mensen vrij zijn, werken wij. De een drinkt ‘s ochtends thee, wij doen na het werk een biertje en een babbeltje. Wij hebben maar een half woord nodig. In ons vak moeten we altijd aardig, netjes en sociaal zijn en gezelligheid uitstralen. Ook al voel je je soms anders.”