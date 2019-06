‘Wij houden van reuring en beweging’

Gerald: ,,Wij zitten op dezelfde golflengte. Wij begrijpen elkaar zonder iets te zeggen. Dat was heel fijn toen Daan voor mij kwam werken. Ze snapte altijd gelijk wat ik wilde.”

Danielle: ,,En andersom was dat ook zo. Gerald was natuurlijk mijn baas, maar zo voelde het niet.”

Gerald: ,,Wij hadden bijvoorbeeld allebei de passie voor eten en drinken. Als we met het personeel gingen eten, waren er meiden bij die het liefst appelmoes met een kersje wilden. Wij genoten juist van culinaire hapjes en een goed glas wijn erbij.”

Danielle: ,,Inmiddels heb ik al acht jaar mijn eigen zaak in Etten-Leur. Jij hebt nog even een zaak in Essen gehad, voor je in 2012 naar Ibiza verhuisde. Nu beginnen we samen in Roosendaal. Haarlokaal Roosendaal gaat in augustus open.”

Gerald: ,,Dat wordt net als in Essen een kleinschalige kapperszaak zonder personeel en ook met woonaccessoires. Dat is ook een gemeenschappelijke interesse. We hebben dezelfde stijl.”

Danielle: ,,Ik ga daar drie dagen per week werken, de andere dagen blijf ik in Etten-Leur. Dat heb ik de laatste jaren wel gemist, iemand naast me die me inspireert."