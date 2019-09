‘Wij gunnen elkaar alles, er is geen jaloezie’

Marjon: ,,De klik tussen ons was er van begin af aan.”

Sonja: ,,We delen onze passie voor muziek en voor de vereniging. Van daaruit is de vriendschap verder gegroeid.”

Marjon: ,,Ik begon op mijn vijftiende bij het B-orkest. Daarna kwam ik bij jou in het A-orkest.”

Sonja: ,,De harmonie was vroeger echt een mannenbolwerk. Ik was één van de eerste vrouwen. Je had er echt een hiërarchie, de ouderen hadden het voor het zeggen.”

Marjon: ,,En toen kwamen wij! Wij zijn geen passieve leden.”