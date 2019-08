‘Wij doen altijd overal het licht uit’

Patrick: ,,Camping de Paardekreek was een echte familiecamping. Wij stonden er al jaren met de caravan, in de zomer en in de weekends. Als er nieuwe mensen kwamen, wist je dat gelijk. Dan gebeurde er iets!” Lotte: ,,Ik woonde in Papendrecht en kwam met een vriendin en twee vrienden naar die camping. Wij hadden helemaal niks, dus we leenden bij iemand een hamer om de haringen de grond in te krijgen. Daar zat Patrick, in zijn lange groene jas. Ik dacht, ‘wie is die vreemde visser?’” Patrick: ,,Daarna hebben we altijd contact gehouden. Ik vond dat wel interessant, iemand van buiten de stad. Ik ging met de bus naar Papendrecht, of Lotte kwam naar Roosendaal. Toen jij op je 18de een jaar naar Australië vertrok, heb ik staan janken op het station.” Lotte: ,,Ik was helemaal klaar met Papendrecht en Nederland. Elf maanden ben ik weggeweest. We schreven elkaar brieven.”

Patrick: ,,Dat doe je nog steeds. Het enige handgeschreven kaartje dat ik op mijn verjaardag krijg, komt van jou! En daarna ging je in Groningen studeren. Dus toen ging ik regelmatig naar Groningen. Zat ik met mijn rug tegen de verwarming mijn huiswerk te maken, terwijl jij achter bar stond. Ik zat op de hotelschool en werkte fulltime bij café Chagall in Roosendaal. Als ik een weekend vrij had, ging ik naar Lotte. Ik ben graag altijd de hort op. Wij waren altijd wel de gangmakers.” Lotte: ,,Ja, wij doen overal wel het licht uit. Daar zijn wij allebei slecht in: op tijd naar huis gaan.” Patrick: ,,We zijn meer broer en zus. Jij bent de vriendin die ik het langste ken en je bent ook helemaal bij ons in de familie opgenomen. Iedereen in mijn omgeving kent Lotte. Wij hebben elkaar altijd wat te vertellen.” Lotte: ,,Als wij met elkaar aan de telefoon hangen, duurt het altijd een uur.”

Blijven slapen

Patrick: ,,Toen jij in Amsterdam werkte, werkte ik al op Schiphol en bleef ik vaak bij je slapen.” Lotte: ,,Ik vond het er vreselijk.” Patrick: ,,Dus zei ik: kom gewoon bij mij wonen! Ik ben toch vaak op reis voor mijn werk als steward.” Lotte: ,,Ik leerde in Roosendaal snel mensen kennen. Dan kwamen er mensen langs als Patrick er niet was en dan zei ik: je kan met mij ook wijn drinken hoor.” Patrick: ,,Jij maakt gewoon heel snel vrienden. Harry had al een paar keer naar Lotte geïnformeerd. Op een avond kwam hij langs, na een borrel in het café. Lotte lag al op bed en ik was ook doodop, dus hij wilde weer wegfietsen. Valt hij toch met zijn kop tegen die stoeprand.” Lotte: ,,Ik werd wakker van de bonk. Overal bloed! Ik ben met die twee naar het ziekenhuis gereden, want die konden natuurlijk niet meer rijden.”

Patrick: ,,Een paar maanden later woonden jullie samen. Toen was ik mijn huismaatje kwijt, maar ik heb er een jaar later wel iets geweldigs voor teruggekregen: jullie zoontje Thomaz.”

Lotte: ,,Een cadeautje. Ik had helemaal niet in de gaten dat ik zwanger was. Thomaz is in mei geboren, precies een jaar nadat ik Harry ontmoette. Ik wist pas in januari dat ik in verwachting was.”

Patrick: ,,Toen Lotte zich slecht voelde in Amsterdam, was ik er voor haar. Maar een paar jaar later, toen het met mij niet goed ging, heeft ze precies hetzelfde voor mij gedaan. Ze kent mij zo goed, ze hoeft er alleen maar te zijn. We zouden eigenlijk weer eens moeten gaan kamperen op de Paardekreek.”

Lotte: ,,Die zetten we in de agenda!”