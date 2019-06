Wifi in binnenstad Roosendaal ‘gegarandeerd veilig’

video | update Snelheids­dui­vel vliegt uit de bocht in Roosendaal na achtervol­ging door politie over A17

9:08 ROOSENDAAL - Voor de brandweerkazerne op de Laan van Brabant in Roosendaal is vrijdagochtend rond 04.05 uur een auto uit de bocht gevlogen. Door de klap vloog de wagen in brand. De bestuurder raakte lichtgewond. Dat meldt de politie.