WiesnHammer brengt typische sfeer bij Oktoberfest Oudenbosch

Band Exclusief had vrijdag de organisatie van het kapellenfestival goed in handen. Organisator Edon Mollen: ,,Ze hadden het goed voor elkaar. Complimenten aan de leden van Exclusief. Ook de muzikanten van al die kapellen roemden de sfeer en het enthousiasme. Tot 01.0 uur werd er muziek gemaakt. De Chicas sloten het muziekfeest af.‘’

WiesnHammer

Zaterdag begon het Oktoberfest al om 20.00 uur. DJ Erwin Kerstens zorgde voor typische Heimat-nummers, die zeker bij het publiek goed in het gehoor lagen. Er werd volop meegezongen. Hoofdact was de band WiesnHammer. Deze drie Tiroler ‘rotten’ speelden de typische muziek. Met de passende steirische accordeon en interactieve live-zang. Goede drums. In Nederland noemen we dat ‘te gek’. In het Duits ‘der Hammer’.