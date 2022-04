Wielrenner gewond bij botsing met auto in Oudenbosch

HV Heerle is kampioen, maar dat zonder te spelen en kampioens­wed­strijd is pas over drie weken: ‘Hier droom je niet van’

Kampioen worden, dat was het doel van HV Heerle dit seizoen. En daarin zijn de handballers met vlag en wimpel geslaagd, maar de manier waarop had echt wel leuker gekund: ze pakten de titel zonder zelf te spelen en alsof dat nog geen grote anit-climax was, de volgende wedstrijd die Heerle speelt is pas over drie weken(!). ,,Hier droom je niet van.”

15 april