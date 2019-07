Wielerplezier voor jong én oud in Roosendaal

Blanche Troost-Tom­pot (86) uit Roosendaal is de oudste debutant van de Nijmeegse Vierdaagse

10:57 ROOSENDAAL - Blanche Troost-Tompot uit Roosendaal is 86 jaar en loopt dit jaar voor het eerst de Nijmeegse Vierdaagse. Elke dag dertig kilometer. Maar ondanks dat dit haar debuut is, is ze het wandelen wel gewend. ,,Samen met mijn man heb ik overal in Europa gelopen.”