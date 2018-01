Wielergemeenten trekken samen op in het ambitieuze Wielerplan West-Brabant

VIDEORUCPHEN - Het samen ontwikkelen van een asfaltparkoers voor wielervereniging Willebrord Wil Vooruit en een BMX-track in Rucphen. Een wieleroefenbaan van 1.000 meter in Roosendaal. Onderzoeken of een verkeersluw of -vrij parkoers van 10 kilometer kan worden uitgezet in West-Brabant.

En als het kan ook nog graag een etappeplaats in een grote ronde, zoals de Vuelta a España in 2020.

Zes samenwerkende gemeenten hebben zaterdag vanuit de Regio West-Brabant een ambitieus Wielerplan gepresenteerd tijdens de Cyclocross in Rucphen.

Tot voor kort waren er meerdere gemeenten die zich de Wielergemeente van West-Brabant noemden. Rucphen vanuit de historie, Roosendaal vanwege de Draai van de Kaai, Woensdrecht vanwege het veldrijden. Een gezamenlijke aanpak ontbrak.

De Goeie Ontsnapping

Ooit kropen vijf gemeenten om de tafel om via de werkgroep De Goeie Ontsnapping een samenwerking op te zetten. ,,Dat was een goed zaadje, maar dat zaadje is niet goed ontkiemd", zegt de Bredase wethouder Paul de Beer.

Samen met burgemeester Joerie Minses van Alphen-Chaam en de wethouders René Lazeroms (Rucphen), Toine Theunis (Roosendaal), Martin Groffen (Woensdrecht) en Frank Hommel (Tholen) vormt De Beer de bestuurlijke kopgroep van het Wielerplan.

Quote De Goeie Ontsnapping was een goed zaadje, dat niet goed is ontkiemd wethouder Paul de Beer, Breda

De Beer ziet de belangstelling voor de wielersport in de regio toenemen. Grote evenementen, zoals de WK veldrijden in Woensdrecht, maar ook kleinere kermiskoersen. Daarnaast worden er talloze toertochten in de regio gereden. Wielersport leeft in West-Brabant.

Gunstige effecten

,,Als we gaan samenwerken is dat gewoon veel beter", weet De Beer. Wielrennen moet nog meer bezoekers naar de streek brengen, meer inkomsten in het regionale laatje brengen en maatschappelijk ook voor allerlei gunstige effecten zorgen. De organisatie met zes gemeenten is niet in beton gegoten. Ook andere plaatsen kunnen zich aansluiten bij de kopgroep.

Met het Wielerplan West-Brabant is ook een nieuwe website gelanceerd. De site wielrennenwestbrabant.nl moet hèt platform van de sport in deze regio worden. Daarop zijn de profronden in de regio terug te vinden, zoals Zevenbergen, Etten-Leur en Roosendaal. Maar ook grote toerritten als de Cross fot the Crocus in Oosterhout, de Koos Moerenhout Classic in Steenbergen en de Speer van Rijsbergen hebben er een plekje gevonden.

Verkeersregelaars

De ambities van het Wielerplan reiken ver. Door samen te gaan werken moet het voor organisaties makkelijker worden om bijvoorbeeld vergunningen aan te vragen of verkeersregelaars te vinden. Schaalvoordelen zitten ook in het organiseren van bijeenkomsten rond bepaalde thema's en het uitwisselen van vrijwilligers. Ook gaan de gedachten uit naar de oprichting van een Business Peloton West-Brabant, een zakelijk netwerk van ondernemers met een passie voor de wielersport.

Trainingscentra

Heel veel stippen op de horizon, maar wat zijn nou de speerpunten? Wethouder Paul de Beer: ,,Met veel zelfvertrouwen en lef een grote koers binnenhalen, zoals de Vuelta in 2020. Maar ook mensen die in de maatschappij lastig meekunnen aan deze sport verbinden. En regionale trainingscentra ontwikkelen."