'WielerExperience Roosendaal wordt uniek'

ROOSENDAAL - Voormalig wereldkampioen mountainbike Joost Wichman reed donderdag een ronde op de pumptrackbaan op het Roosendaalse Red Band Sportpark. Hij keurde de baan goed. Niet vreemd want de kampioen 4-cross van 2013 is nadrukkelijk bij de aanleg betrokken.

Donderdag zijn de werkzaamheden officieel gestart. In feite wordt er al weken gewerkt om de oude atletiekbaan van Thor om te toveren tot een WielerExperience dat uniek is in Nederland. Vooral vanwege de aanwezigheid van de pumptrackbaan. Wichman is naar Roosendaal gehaald door het bedrijf ICycle dat de baan aanlegt. ,,De glooiingen moeten precies goed zijn, niet te stijl en niet te vlak, zodat de flow van de rijder goed is'', legt Wichman uit.

BMX-team

Over anderhalve week komt het asfalt op de baan van 3.500 vierkante meter. ,,Pumptrack ontwikkelt zich tot een erkende sport. We hebben ook een baan op Papendal, waar het nationale BMX-team op traint. Zeker weten dat zij ook naar Roosendaal komen, want dit is de grootste baan ter wereld. Ik wil ook een wedstrijdcircuit starten en daar deze baan bij betrekken.''

Tim Smit van ICycle hoort het met plezier aan. Hij heeft wereldwijd tegen de honderd pumptrackbanen aangelegd, dit is de vierde in Nederland. ,,Onze filosofie is kinderen aan het sporten te krijgen. Urban sport is hot en de combinatie met andere onderdelen uit de wielersport maakt WielerExperience in Roosendaal zo leuk.''

Rotsblokken