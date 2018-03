WielerExperience Roosendaal geopend, zo ziet het er uit

Pumptrack is 'gewoon hartstikke leuk' om te doen, vindt ook het gezinnetje uit Papendrecht van wie de vader 'een echte BMX-gek' is. Voor de 25-jarige Bart Martens uit Roosendaal maakt de combinatie van springen, snelheid en techniek het fietscrossen op een pumptrackbaan aantrekkelijk. ,,Ik doe ook aan motorcross en fietscross is heel goed voor je conditie. Tot nu toe fietste ik een weleens in het bos of zo, maar ik denk dat ik hier 's avonds na het werk toch vaker ga komen."



Dat geldt ook voor Sander Habes en Leonie Holstein, liefhebbers van Fat-bikes, mountainbikes met banden van wel twaalf centimeter breed. ,,Eigenlijk zijn deze banden voor in de sneeuw of voor op het strand, maar in de modder gaat het ook perfect. Deze baan is wel een uitdaging hoor. Behoorlijk heftig, maar een echte aanwinst voor Roosendaal."