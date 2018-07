Wielerevenement De Draai gaat samenwerking aan met Amstel

Tientallen raadsleden naar Bergen op Zoom voor oprichting virtueel platform tegen kerncentra­les Doel en Tihange.

4 juli BERGEN OP ZOOM - Op initiatief van de gemeenteraad Bergen op Zoom is woensdagavond in theater De Maagd het startsein gegeven voor oprichting van een grensoverschrijdend virtueel samenwerkingsplatform dat ijvert voor sluiting van de Belgische 'scheurtjescentrales' van Doel en Tihange. Tegelijkertijd zet het platform zich in voor de transitie naar duurzame energie.