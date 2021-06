Wiekendael-vrijwilligers Piet en Annie Doggen zitten samen 45 jaar ‘in het vak’

ROOSENDAAL - Ineens was het ‘nogal druk’ bij de voordeur van Piet (79) en Annie Doggen (78). Stichting Groenhuysen zet deze maand haar vrijwilligers in het zonnetje en dus werd ook het Roosendaalse koppel verrast, omdat Annie al 25 en Piet bijna 20 jaar zich trouw inzetten op locatie Wiekendael. ,,Samen zitten we dus al 45 jaar in het vak.”

Min of meer toevallig rolden ze erin, toen Annies tante patiënt werd in woonzorgcentrum Wiekendael. ,,Nadat zij overleed, ben ik daar als vrijwilliger begonnen. Ze hadden mensen nodig en vroegen of ik interesse had. Dat had ik wel.” Sindsdien begeleidt ze patiënten van hun kamers naar de therapeut en weer terug, meestal als rolstoelduwer. ,,En soms vragen ze of ik ook mee naar binnen wil bij de specialist. Misschien zijn ze dan angstig, daar doe ik niet moeilijk over. Dan moet je dat gewoon doen, vind ik.”

Haar echtgenoot Piet sluit een paar jaar later ook aan. Een vriend van hem gaat kleiner wonen en schenkt hem zijn biljarttafel. ,,Maar daar had ik thuis helemaal geen plek voor. Toen heb ik Wiekendael gebeld, want die hebben plek zat.” ‘Zijn’ tafel is inmiddels vervangen, maar Piet gaat nog altijd regelmatig een potje biljarten met patiënten, zegt hij. ,,We begeleiden ze een beetje, maar het is ook gewoon gezellig.”

Zo bouwden ze door de jaren heel wat vriendschappen op. Annie: ,,Dat maakt het leuk, het contact met mensen. Al is het tegenwoordig iets meer een komen en gaan dan vroeger.” En; door corona lag hun vrijwilligerswerk een poos stil. Nu start dat weer langzaam op. Gelukkig maar, vindt Piet. ,,Want het is altijd leuk. En de mensen zien ons ook graag komen.”

Hoewel ze zelf inmiddels ook een respectabele leeftijd hebben bereikt, denken ze nog niet aan stoppen. ,,Zolang het gaat, gaan we gewoon door.”