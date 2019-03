Wiekendael in Roosendaal krijgt aparte afdeling voor patiënten met hersenletsel

Er was nog plek voor een dergelijke afdeling op Wiekendael. Tijdens de verbouwing heeft Groenhuysen steeds een vleugel vrijgehouden, zodat er intern verhuisd kon worden als dat nodig was. Nu die klus achter de rug is, kan de lege afdeling worden ingevuld. In principe wordt de afdeling gerund door een team van zes man, maar ook dat kan volgens De Jong op termijn groeien.



Daarmee versterkt Wiekendael zich verder als multi-gedisciplineerd zorgcentrum. Eerder werd bij Wiekendael ook al een speciale afdeling voor mensen met de ziekte van Parkinson geopend. Dat was toen het allereerste in Nederland. Dat is nu volgens De Jong niet het geval: ,,Maar het is volgens mij wel uniek voor deze regio.’’