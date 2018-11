Wie zoet is, krijgt lekkers

SCHIJF - Oei, geen gordel aan en een snelheid van 45 kilometer per uur in het Oud Kerkpad. Nee, deze automobiliste krijgt geen OK-kaart van de Schijfse schooljeugd. En gelukkig ook geen bekeuring van wijkagent Tom die de lasergun hanteert. Wel een vermanend woordje.

,,Ik ga de kinderen ophalen", zegt de mevrouw verontschuldigend. Tikje bedremmeld gespt ze de riem aan en steekt dan behoedzaam het kruispunt bij de kerk over, richting basisschool De Vindplaats.

Luuk (11) staat er tevreden bij te kijken. In feite is hij, samen met klasgenoot Suze die vandaag ziek is, de aanstichter van de verkeersbeloningsactie die vandaag rondom het enige zebrapad van Schijf wordt gehouden. Automobilisten die zich op het kruispunt bij de kerk aan de snelheid houden, krijgen een beloning in de vorm van een kaart van Veilig Verkeer Nederland met daarop de letters OK en een dikke waarderende duim omhoog.

Volledig scherm Luuk mag onder toezicht van de wijkagenten ook met lasergun aan de slag. © Florence Imandt

,,Wij hebben meegedaan aan de Kindertop in het gemeentehuis”, vertelt Luuk, ,,en toen had ons groepje het idee om een stoplicht bij het zebrapad te zetten. Als je te hard rijdt, springt het op rood. Als je het goed doet, springt het op groen, als beloning. Maar dat was moeilijk uit te voeren, dus nou doen we het met die kaarten.”

Vanuit de Roosendaalsebaan komt een werkbusje aangereden. Het mindert keurig vaart en stopt voor het zebrapad wanneer Femke (11) oversteekt, ook van groep 8 van De Vindplaats en ook in het ‘complot'. De wijkagente dirigeert auto en bestuurder naar de kant van de weg. De automobilist reageert verbaasd en neemt zijn beloning met een brede lach aan. ,,Ik ben best een nette rijder hoor”, zegt Sander Lindhout. ,,Vooral in woonwijken vind ik het belangrijk goed op de verkeersregels te letten. Goeie actie!”