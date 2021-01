Wie wil bij de brandweer? Nijpend tekort: ‘We zoeken nog zestig nieuwe collega's’

Nijpend is het bijvoorbeeld in Hoeven, waar het team dit jaar nog vijftien man overhoudt terwijl er 18 nodig zijn. De brandweerzorg komt niet direct in gevaar, maar nieuwe aanwas is een must. Op de urgentielijst van de Veiligheidsregio staan twintig posten, waar de komende jaren beslist vrijwilligers bij moeten. ,,Om weer op zo'n 1300 vrijwilligers uit te komen, zijn we dringend op zoek naar een zestigtal nieuwe collega's‘’, zegt Fanny Schrauwen, beleidsadviseur vrijwilligheid bij de Veiligheidsregio.