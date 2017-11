Wie Wat Waar: Nederlands leren middels breipatronen

Roosendaal en Essen doen onderzoek naar werken over de grens

9:04 ROOSENDAAL - Iets houdt Belgen tegen om in Nederland te gaan werken. Maar wat? Ook voor Nederlanders liggen er in België banen te wachten. Onze zuiderburen voelen bij West-Brabanders schroom om over de grens te gaan werken. Wat die wederzijdse blokkade is, wordt onderzocht door de grensgemeenten Roosendaal en Essen.