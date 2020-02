Wie stalt fiets aan de voet van metershoge Goede Herder in Oud Gastel?

De lichtblauwe damesfiets moest er volgens Rockx haast met een hijskraan of ladder in gezet zijn. ,,Het voetstuk is te hoog om de fiets zo maar op eigen kracht weg te zetten.‘’ Rockx, voorzitter van het wielercomité in Oud Gastel, verwacht niet dat het een saluut aan de Vuelta of een verdwaalde supporters van Mathieu van der Poel. ,,Nee, met wielrennen heeft niet veel van doen. Zo te zien verkeert de fiets nog in goede staat. Ik ben eigenlijk wel benieuwd of niemand het karretje mist.‘’

Het beeld van de Goede Herder waakt al bijna een eeuw over Oud Gastel. Al die tijd torst de hoeder een lam op zijn schouders. Mocht de ‘man in brons’ het beu worden op zijn sokkel aan de Dorpsstraat, dan staat er dus een stalen ros klaar.

Damesfiets

Sinds afgelopen weekeinde heeft iemand het voor elkaar gekregen op het metershoge voetstuk de damesfiets te parkeren.

Het Heilig Hartbeeld was een geschenk van de parochianen aan pastoor Godefridus Antonius Damen, die in 1927 zijn zilveren priesterjubileum vierde. Beeldhouwer Kees Smout verbeeldde Christus als Goede Herder. Het beeld zou bij de kerk komen, maar een weldoenster kreeg het voor elkaar de beeltenis in haar tuin aan de Dorpsstraat te krijgen.

Lam met beide handen

Het ruim vier meter hoge bronzen beeld toont een staande Christus, gekleed in een lang gewaad. Hij draagt op zijn schouders een lam, dat hij met beide handen vasthoudt. Op zijn borst is het Heilig Hart zichtbaar, bekroond door een kruis en een doornenkroon.