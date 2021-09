Wie reed de eerste auto in Hoeven? Natuurlijk een notabele dorpsgenoot

,,Deze foto is waarschijnlijk aan het begin van de St. Janstraat genomen, dat toen nog ‘De Cuijpe’ heette. Dat gedeelte was sinds 1670 verhard met keien maar ongeschikt voor rijwielverkeer. De wegen waren toen bijzonder slecht. Meer dan een grindweg lag er dan ook vaak niet en de snelheid lag niet hoger dan 20 kilometer per uur.’’



,,De eerste motorvoertuigen werden door rijke mensen gekocht voor hun plezier. Men had personeel in dienst als monteur en chauffeur. Racen deed men uiteraard toen ook al graag. Toch werd ook al snel het nut van auto's ingezien. Aanvankelijk schaften notabelen als burgemeesters, rijke boeren en artsen ze aan. Ook pastoors.’’



,,In 1919 kocht pastoor Smits van Bosschenhoofd een heuse auto terwijl jaren later pastoor Bastiaansen van St. Willebrord het nog met een motorfiets moest doen en pastoor De Hoog van Hoeven met een rijtuigje.’’