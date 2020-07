Wie maakt van de pastorie het bruisend hart van Hoeven?

Waar de gemeente Halderberge bij dergelijke ontwikkelingen de invulling veelal aan de particuliere markt overlaat, is nu een voorkeursvariant verwoord in een gelikte brochure getiteld ‘kansrijk erfgoed in het dorpscentrum’. Op deze manier willen bisdom Breda als eigenaar van de pastorie en de gemeente Halderberge veel interesse wekken voor het centrumpand. De laatste is bereid het bestemmingsplan ‘maatschappelijk’ om te zetten in ‘wonen/horeca’.

Pepsi

Globaal is het idee om horeca op de begane grond met een terras op het kerkplein en drie startersappartementen van ruim vijftig vierkante meter. Een goede samenhang met het kerkgebouw, waar het nieuwe dorpshuis in komt maakt het plaatje, wat wethouder Melisse betreft, compleet. ,,Het zou een slechte zaak zijn als het dorpshuis Pepsi schenkt en de pastorie Coca Cola. En wie weet wordt met de pastorie meteen ook de interesse voor de exploitatie van het dorpshuis gewekt. Ik zie in hartje Hoeven een goede synergie ontstaan, waar we met z'n allen plezier van hebben. Een bruisend hart gelegen aan de binnenkort ook al op te knappen St. Janstraat.’’ Bij de appartementen spreekt Melisse de wens uit die in eerste instantie beschikbaar te stellen voor jongeren uit Hoeven. Een kleine winkelvoorziening ondergeschikt aan de horeca past eventueel ook op de begane grond.

De door architecten Hurks en Berben ontworpen pastorie stamt uit 1951 en is eigendom van het bisdom Breda. Jarenlang gingen de hier woonachtige pastoors voor in de naastgelegen St. Jan de Doperkerk. De diensten vinden nu nog plaats in de kerk, maar zodra het dorpshuis wordt gebouwd, verplaatst de parochie haar activiteiten naar de kapel van Bovendonk. In het dorpshuis krijgt het lokale verenigingsleven een plek, zoals dat nu nog in Het Kompas gebeurt.

Schilderwerk

De staat van het pand is redelijk. In de brochure staat dat vooral het schilderwerk extra aandacht behoeft. Over de vraagprijs van het bisdom doet de wethouder geen mededelingen. Voor verkoop is toestemming van de bisschop van Breda nodig. Melisse weet dat er al langs verschillende kanten interesse is getoond. ,,Ondernemers zien ook de toeristische meerwaarde van Hoeven in, dat scoort enorm. Op dinsdag 18 augustus zijn belangstellenden uitgenodigd een kijkje te komen nemen in en rond de pastorie. Tot 8 september kan een bod uitgebracht worden via de het bestuur van de Bernardusparochie.‘’