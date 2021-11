Wie kocht er geen jas bij L&B Ledermode? Nu sluit de Oudenbossche zaak na 43 jaar

Ad (67) rolde al vroeg het vak in, hoewel hij eerst stratenmaker was. Dat zat zo: Ad gaf rijlessen in Etten-Leur, op de pony. Een vader van een van zijn leerlingen deed in suède jassen en vroeg hem te helpen. Zijn latere compagnon Ton de Laat kwam er ook bij. Binnen de kortste keren waren De Laat en Braspenning de drijvende krachten van het bedrijf dat zich ondertussen ook toelegde op het zelf ontwerpen en maken van kleding.